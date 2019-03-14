جرحى في هجوم على مركز للشرطة بمحافظة لحج اليمنية

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الخميس، أثناء محاولة مسلحين الهجوم على مركز للشرطة بمديرية تبن، في محافظة لحج، جنوبي اليمن، أسفرت عن إصابة رجل أمن واثنين من المهاجمين.

وقالت مصادر أمنية في محافظة لحج لـ“إرم نيوز“، إن المسلحين حاولوا اقتحام قسم شرطة المديرية، لإطلاق سراح محتجزين اعتقلوا قبل أيام على ذمة قضايا جنائية، لكن أفراد الشرطة تصدوا لهم، لتندلع مواجهات بين الطرفين استخدمت فيها أسلحة متوسطة، قبل أن تدفع الشرطة العسكرية في المديرية بتعزيزات عسكرية إلى موقع قسم الشرطة المستهدف.

وذكرت المصادر أن المواجهات أصيب فيها أحد أفراد الشرطة إصابة خطيرة، فيما تمكنت الوحدات العسكرية للجيش اليمني من إصابة اثنين من المهاجمين والقبض عليهما، حيث يخضعان حاليًا للعلاج تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لنقلهما إلى الحجز وخضوعهما للتحقيقات.

وأشارت إلى أن عدد المهاجمين كان سبعة أشخاص، تمكن خمسة منهم من الفرار.