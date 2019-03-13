نساء قبيلة حجور اليمنية يتحدّين الحوثيّين (فيديو)

تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطعًا مرئيًا، يظهر من خلاله مجموعة من نساء منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، وهن يعلنّ رفضهنّ القاطع لوجود ميليشيات الحوثي في منطقتهن.

وتحدثت إحدى السيّدات أمام الكاميرا، قائلة: ”نعلنها للعالم أجمع ولليمنيين بشكل خاص، بأننا لن نقبل بالحوثيين بيننا وبأن يدنس بلادنا، ونقول لهم خسئتم ولن تتمكنوا منّا وإن لم يبق منّا إلا حجوري واحد“.

وأضافت: ”نحن لم نعتدي على الحوثيين، هم من اعتدوا علينا إلى داخل منازلنا، وقصفنا بالصواريخ والقذائف، وسفك دماء الجميع رجالًا ونساءً شيوخًا وأطفالًا، يريدون منّا أن نكون عبّادًا لهم، لا والله لن نكون عبّادًا لهم، وإن أفنونا جميعاً“.

وتابعت السيّدة، إلى أن ”القبائل التي تعاونت مع الحوثيين، لن نسامحهم أبدًا، ولن يسامحهم التاريخ أيضًا، وسنقاتل الحوثيين إلى آخر قطرة دم لدينا، والله ينصرنا عليهم وهو القوي والمُعين“.

وتفرض ميليشيات الحوثي، منذ قرابة شهرين، حصارًا خانقًا على منطقة حجور بمحافظة حجة، وتستهدف بشكل مستمر ومباشر مساكن المواطنين عبر القصف المدفعي والصاروخي.