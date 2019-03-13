تحالف حقوقي: الحوثيون لم يستجيبوا للحد الأدنى من اتفاق السويد

قال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، إن ميليشيات الحوثي لم تستجب حتى هذه اللحظة للحد الأدنى من اتفاق ستوكهولم للسلام.

ولفت البذيجي، في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، إلى أن ”انتهاكات حقوق الإنسان تضاعفت في اليمن، فقد قتل 11267 شخصًا وأصيب 23759 آخرين بينهم نساء وأطفال“.

واستعرض خلال الدورة الانتهاكات التي ترتكبها الحوثيون بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة غرب اليمن.

وقال مطهر البذيجي: ”إن ما يحدث منذ أسابيع وإلى الآن في منطقة حجور بمحافظة حجة، يستدعي انتباه مجلس حقوق الإنسان لحجم الكارثة وخطورة الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، في هذه اللحظة يدمر الحوثيون وبصورة وحشية هذه المنطقة، وسقط جراء ذلك العديد من المدنيين الآمنين وخاصة النساء والأطفال والمسنين، وحاصرت المنطقة لمنع المدنيين من النزوح إلى الأماكن الأقل خطورة“

مشيرًا إلى أن ”ذات السيناريو الذي تتبعه الميليشيات في مدينة تعز منذ 4 سنوات“.

وطالب التحالف عبر مديرها التنفيذي مطهر البذيجي، مجلس حقوق الإنسان ”مزيدًا من الدعم لمنظمات المجتمع المدني، لتتمكن من رصد كافة الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة الجناة ضمانًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب“.