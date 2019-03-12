قرقاش: الأولوية في اليمن لمواجهة الحوثي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، إن الأولوية في اليمن هي مواجهة ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أنه ”من دون ذلك لن يستقر اليمن“.

جاء ذلك في تعريدة نشرها قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وكتب قرقاش أن ”الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي، فبدون ذلك لن يستقر اليمن، ويتأثر سلبًا أمن المنطقة، أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل“.

وأضاف أن ”الطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية وهو ما أدركته الإمارات عبر مساهمتها في التحالف العربي“.