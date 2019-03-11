مصرع زعيم قبلي موال للحوثي في جبهة الحشاء بالضالع

كشفت الميليشيات الحوثية، عن مصرع زعيم قبلي، موال لها، ينتمي لمحافظة عمران شمال اليمن، كان يقاتل في صفوفها، ولم تشر الميليشيات إلى الجبهة التي قتل فيها، فيما أكدت مصادر يمنية لـ“إرم نيوز“ أنه لقي مصرعه في جبهة الحشاء بالضالع.

ونعى مجلس التلاحم القبلي، – الذراع القبلي لجماعة الحوثي- نجل زعيم قبائل الجيش في منطقة سفيان، بمحافظة عمران شمال اليمن، محمد محسن الجيش، بعد أن لقي مصرعه على يد وحدات من الجيش الوطني.

وأشارت مصادر ميدانية لـ“إرم نيوز“ أن الزعيم القبلي لقي مصرعه مع مجموعة من مرافقيه في مواجهات مسلحة مع الجيش الوطني، بمديرية الحشاء التابعة لمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

ولفتت تلك المصادر إلى أن قبائل محافظة عمران، تدفع بالمئات من أبنائها للقتال في صفوف الميليشيات الحوثية في المناطق المشتعلة، بمحافظة الضالع الجنوبية، بتوجيهات من زعماء القبائل الموالين للحوثي، مقابل الحصول على امتيازات مالية، ومناصب.