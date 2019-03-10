مقتل قائد ”مقاومة حجور“ بمحافظة حجة اليمنية على يد الحوثيين (صورة)

أعلنت تقارير إخبارية يمنية، اليوم الأحد، مقتل القائد الميداني لـ“مقاومة حجور“ بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، أبو مسلم الزعكري، على يد الحوثيين.

ونقل موقع ”المشهد اليمني“ الإخباري، عن رئيس فرع حزب المؤتمر في المحافظة وعضو مجلس الشورى، فهد دهشوش، قوله إنّ ”القائد أبو مسلم الزعكري استشهد صباح اليوم، في مواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية“.

وأضاف دهشوش أنّ ”الحوثيين مثّلوا بجثة القائد الزعكري، كما أسروا أولاده وأسرته بالكامل وفجروا منزله غرب مديرية كشر“.

بدورها نقلت صحيفة ”عدن الغد“، تصريحًا للقيادي في جماعة الحوثي وعضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي، نفى فيه قيام ميليشياته بقتل أبومسلم، زاعمًا أنّه ”قتل إثر غارة لطيران التحالف العربي“ .

وقالت إنّ ”الميليشيات تحاول إظهار مقتل أبو مسلم على أنه بغارة للتحالف خوفًا من مواصلة القبائل الانتفاضة ضدها“.