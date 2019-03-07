آل جابر: اليمن انتقل من تلقي المساعدات إلى مرحلة الإعمار والتنمية

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، الأربعاء، أن اليمن انتقل من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة الإعمار والتنمية.

وقال آل جابر خلال ندوة نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في الرياض: ”انتقل اليمن في الوقت الحالي من حالة الإغاثات وتلقي المساعدات الإنسانية، إلى مرحلة الإعمار والتنمية، وإعادة بناء وإعمار ما خلفته الحرب ودمرته مليشيات الحوثي في المحافظات المحررة“.

وأضاف أن اليمن ”يواجه تحديات سياسية وأمنية كثيرة، وأبرز هذه التحديات، هي المليشيات الحوثية المدعومة عسكريًا وسياسيًا من إيران، إلى جانب تحديات هذه المليشيات الاجتماعية التي دمرت الأعراف القبلية والنسيج الاجتماعي في اليمن“.

وتابع: ”كما أن هناك تحديات الجغرافيا السكانية والتنمية البشرية، التي انخفضت معدلاتها بسبب سياسات مليشيات الحوثي السلبية“، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ونوه إلى أن اليمن ”يمر بحالة إنسانية صعبة، وهناك تزايد في إجمالي الدعم الإنساني المطلوب“، لافتًا إلى أن ”المانحين الدوليين يواجهون صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات بسبب الفساد الذي تمارسه المليشيات الحوثية“.

وأشار إلى أن السعودية ”هي الأكثر والأسرع دعمًا لليمن، من خلال تقديمها دعمًا شاملًا لكل ما تتطلبه الحالة الإنسانية من غذاء ودواء ودعم للبنك المركزي اليمني“.