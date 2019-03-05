أبرزها صعدة وحجور.. الحوثيون يتكبّدون خسائر فادحة في عدد من جبهات القتال

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق انتصارات كبيرة في عدد من الجبهات القتالية التي تشهد معارك ميدانية بين قوات الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وجاء في الموقع الرسمي للناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“: ”لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادي ميداني، اليوم الثلاثاء، خلال المعارك الضارية التي خاضتها قبائل حجور مسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في عدد من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد“.

وأضاف: ”تمكنت قبائل حجور من صد هجوم مكثف للميليشيا على الحديتين شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمالي حجة“.

وذكر الموقع: ”نفذت مقاتلات التحالف العربي، 3 غارات جوية، استهدفت من خلالها عربة عسكرية للميليشيات محملة بالذخائر في كبري وادي مور، واستهدفت كذلك موقعًا عسكريًا للحوثيين، شرق منطقة المندلة بمديرية كشر“.

وأشار موقع الجيش إلى أن، طائرات التحالف العربي استهدفت كذلك ”معسكرًا للميليشيات في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة“.

وتابع: ”إلى ذلك شنت المقاتلات 6 غارات على معسكر لميليشيات الحوثي، في وادي المفخاظ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المحايدة لمنطقة حجور“.

ووفقًا لموقع ”سبتمبر نت“، فإن: ”الغارات التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن تدمير أغلب المعدات والآليات العسكرية التي تتواجد داخل تلك المعسكرات، فضلًا عن مقتل وجرح العديد من عناصرها“.

من جهة أخرى، أفاد موقع الجيش اليمني، بأن: ”قوات الجيش اليمني، تمكنت من تحرير مناطق استراتيجية جديدة، في مديرية باقم غربي محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي“.

وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي، في تصريح صحفي، إن “ قوات الجيش حررت ما تبقى من قرى (ال زماح) وقرية (اقروض)، وعدد من المناطق المحيطة، عقب هجوم واسع شنته، على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية في تلك المناطق“.