وزير الداخلية اليمني يشكّل لجنة تحقيق في مقتل شاب على يد قوة أمنية بعدن

أصدر وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق، في قضية مقتل أحد الشبان برصاص وحدة أمنية، أمس الأول الأحد، في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.

والمجني عليه هو الشاهد الرئيسي ومقدم بلاغ حادثة اغتصاب طالت أحد الأطفال في مدينة المعلا، من قبل 3 أشخاص، قبل عدة أشهر.

ونص القرار، بأن يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة وكيل قطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الأمن اللواء أحمد علي مسعود، ومستشار وزير الداخلية العميد رياض السقاف، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العميد هادي علي عبيد، وكذلك نائب مدير أمن عدن العقيد أبوبكر جبر، ومدير البحث الجنائي بعدن العقيد صالح القملي.

وقضى القرار أيضًا، بتوقيف أفراد الأمن الذين أطلقوا النار، ما أدى لمقتل المجني عليه رأفت دنبع، وإجراء تحقيق شامل في الواقعة ومسبباتها، وكذلك استعانة اللجنة بمن تراه مناسبًا من المختصين، والرفع بتقرير متكامل ومفصل بما توصلت إليه من نتائج.

وأورد موقع وزارة الداخلية، تصريحًا نسبته لرئيس لجنة التحقيق اللواء محمد مساعد، بأن اللجنة باشرت مهامها اليوم، وسترفع نتائج التحقيق في أقرب وقت لوزير الداخلية.

وشهدت عدد من مديريات مدينة عدن، احتجاجات شعبية؛ تطالب بتسليم قتلة الشاب رأفت دنبع، وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت قوة أمنية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب، التابعة لإدارة أمن عدن، قد أطلقت النار على الشاب رأفت دمبع، مطلع الأسبوع الجاري، أثناء محاولتها اعتقاله من منزله، ما أدى إلى إصابته بثلاث طلقات نارية، إحداها في رأسه، ليُنقل على إثر ذلك إلى أحد مشافي المدينة، لكنه توفي صباح الأحد، لتتحول قضيته إلى رأي عام في مدينة عدن.

ووفقًا لصحيفة ”عدن الغد“ المحلية، فإن قائد قوات مكافحة الإرهاب، يسران المقطري، أكد أن الشاب كان مطلوبًا للقوات الأمنية منذ أكثر من 7 أشهر، بناء على أمر قبض قهري، صادر عن النيابة؛ بتهمة شروعة في قضية قتل وهروبه.