قيادي حوثي يعتدي بالضرب على مديرة مركز حكومي في صنعاء

اعتدى قيادي حوثي بالضرب والشتم على مديرة مركز التوعية البيئية التابع لأمانة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية لـ ”إرم نيوز“ إن ”أروى رباد، المديرة العامة لمركز التوعية البيئية التابع لأمانة صنعاء، تعرضت للضرب والشتم أمس الاثنين، من قبل القيادي الحوثي محمد عبدالرحمن شرف الدين، الذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب وكيل بأمانة العاصمة“.

وأوضحت المصادر أن ”الاعتداء كان على خلفية رفض رباد تخصيص جزء من التمويل الذي حصل عليه المركز من منظمة اليونيسيف لجماعة الحوثي تحت مسمى مجهود حربي“.

وأضافت أن ”أقرباء رباد توافدوا بالعشرات إلى المركز إثر معرفتهم بالاعتداء، للانتقام من القيادي الحوثي الذي فر بمساعدة مرافقيه“.

ونقلت رباد إلى إحدى المستشفيات الأهلية بصنعاء لتلقي العلاج ومعالجة الجروح التي أصيبت بها في أنفها ووجهها.