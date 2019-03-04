رقعة الاحتجاجات تتسع في عدن بعد مقتل شاب على أيدي القوات الأمنية

اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ الأحد الماضي، على خلفية مقتل أحد الشهود في قضية اغتصاب طفل قبل أشهر، متأثرًا بإصابته جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات أمنية في المدينة، لتشمل عدد من مديريات المحافظة، في حين شهدت مناطق مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين.

وشملت الاحتجاجات التي شهدتها عدن الاثنين، مديريات المعلا، صيرة، المنصورة، الشيخ عثمان وخور مكسر، أحرق خلالها المحتجون الإطارات، وأغلقوا الشوارع الرئيسية والحيوية فيها، مطالبين الأجهزة الأمنية في عدن، بتحقيق العدالة وتسليم الجناة إلى القضاء.

وحاولت الأجهزة الأمنية في مديرية خور مكسر، فتح الطريق العام بالمدينة، الذي يبعد عن مقر إدارة أمن عدن عشرات الأمتار، لكن هذه المحاولة أدت إلى اندلاع مواجهات مسلحة بينها وبين مسلحين مجهولين، ما دفع الأجهزة الأمنية للانسحاب.

وكانت قوة أمنية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب، التابعة لإدارة أمن عدن، قد أطلقت النار على الشاب ”رأفت دمبع“، وهو أحد الشهود على قضية اغتصاب طفل، مطلع الأسبوع الجاري، أثناء محاولتها اعتقاله من منزله، ما أدى إلى إصابته بثلاث طلقات نارية، إحداها في رأسه، ليُنقل على إثر ذلك إلى أحد مشافي المدينة، لكنه توفي صباح الأحد، لتتحول قضيته إلى رأي عام في مدينة عدن.

ووفقًا لصحيفة ”عدن الغد“ المحلية، فإن قائد قوات مكافحة الإرهاب، يسران المقطري، أكد أن الشاب ”رأفت“ كان مطلوبًا للقوات الأمنية منذ أكثر من 7 أشهر، بناء على أمر قبض قهري، صادر عن النيابة، بتهمة شروعة في قضية قتل وهروبه.

ويعد القتيل ”رأفت“، أحد الشهود في قضية اغتصاب طفل في مديرية المعلا، في شهر مايو/ أيار الماضي، تورط فيها 4 من رجال الأمن بالمديرية، والتي أثارت الأحكام القضائية الصادرة بحقها جدلاً كبيرًا، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في عدن، بحبس اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 10 أعوام وغرامة قدرها 10 ملايين ريال مناصفة بينهما، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث ”لعدم كفاية الأدلة“، أما المتهم الرابع، فقد أعلن عن وفاته داخل قسم الشرطة، متأثرًا بإصابته بطلقة نارية.