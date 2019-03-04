إيران ”منزعجة“ من زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى عدن‎

بدت إيران منزعجة من زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حسب ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.

واعتبر قاسمي خلال حديث صحفي اليوم الإثنين أن ”اليمن ليس بحاجة الى مثل هذه الزيارات، وإن كانت الدول راغبة في خفض ووقف هذه الكارثة الإنسانية والمساعدة بحل الأزمة، فعليها أن تستخدم أساليب أخرى وتساعد في كف الهجمات عن اليمن“، حسب قوله.

وطالب قاسمي الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يواصل جهوده لسحق المتمردين الحوثيين وإعادة الشرعية لليمن، مشيرًا إلى أن ”بريطانيا وغيرها من الدول مطالبة باتخاذ المبادرة عبر الطرق اللازمة والفاعلة والمسارات المحددة لخفض آلام ومعاناة الشعب اليمني“.

وزعم المسؤول الإيراني أن الوصول إلى اتفاق بشأن اليمن جاء بعد جهود قامت بها إيران مع الدول الأوروبية؛ من أجل وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات، وفي نهاية المطاف إلى حوار في اليمن.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة بالإشراف على تنفيذ بنود اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين لحين انتهاء الأزمة.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت والوفد المرافق له قد وصل يوم أمس الأحد إلى مدينة عدن، وكان في استقباله نائبا رئيس الوزراء سالم الخنبشي وأحمد الميسري، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.