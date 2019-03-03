وزير خارجية بريطانيا يحذر من ”موت“ اتفاق السلام في الحديدة

حذر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، يوم الأحد، من أن عملية السلام في مدينة الحديدة اليمنية ”قد تموت خلال أسابيع“، إذا لم تبذل مزيد من الجهود الصادقة من الجانبين.

وأضاف هنت في بيان أثناء زيارة لليمن: ”نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام.. العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نر التزامًا من الجانبين بالوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم“، بحسب ”رويترز“.

وكان الاتفاق الذي نص على سحب القوات من الحديدة بحلول السابع من كانون الثاني/ يناير الماضي، يستهدف إفساح الطريق أمام مفاوضات أوسع نطاقًا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، بحث هنت الأزمة اليمنية مع عدد من المسؤولين في عدن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هانت التقى خلال الزيارة نظيره اليمني خالد اليماني، ونائبي رئيس الوزراء سالم الخنبشي وأحمد الميسري.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء ”كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن، ودفع ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاقات السويد بشأن محافظة الحديدة وتبادل الأسرى“.

وتعتبر زيارة هانت، الأولى لوزير خارجية دولة كبرى، إلى عدن، منذ سنوات.

وكان وزير الخارجية البريطاني أجرى محادثات، السبت، مع نظيره السعودي إبراهيم العساف في الرياض.

والجمعة، نشر هانت على حسابه على ”تويتر“، صورة له مع المسؤول السياسي في صفوف الحوثيين محمد عبدالسلام، وكتب أنه التقاه في سلطنة عمان لبحث تنفيذ اتفاقات السويد.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصّلت الأطراف اليمنية إلى اتفاق للانسحاب من موانئ محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، ومن مدينة الحديدة، مركز المحافظة، ولوقف إطلاق النار.

لكن الاتفاقات لم تنفذ بشكل كامل، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.