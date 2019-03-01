ميليشيا الحوثي تخطف خطيب مسجد من على المنبر في حجة اليمنية

اختطفت الميليشيات الحوثية خطيب مسجد في مدينة حجة، شمال غرب اليمن، بعد الاعتداء عليه وتفريق المصلين بالقوة وإغلاق المسجد، لتأييده الانتفاضة المسلحة لقبائل حجور ضد الحوثيين في عدد من مناطق المحافظة.

وقال شاهد عيان لـ ”إرم نيوز“ إن خطيب الجمعة بمسجد الإيمان بمدينة حجة ويدعى ”علي البقاص“ تعرض للشتم والاعتداء من قبل مسلحين حوثيين عندما كان يؤدي خطبة الجمعة وأنزل من المنبر بالقوة قبل نقله إلى مكان مجهول، وتفريق المصلين بالقوة وإغلاق المسجد.

وأوضح أن الخطيب أعلن تأييده لقبائل حجور في وقوفها أمام الميليشيات الحوثية، وقال الخطيب- بحسب المصدر- إن الممارسات الحوثية بحق أبناء حجور وكل اليمنيين يجب أن يوقفها اليمنيون بأي طريقة حتى وإن كانت بحمل السلاح، ليداهم لحظتها خمسة مسلحين حوثيين المسجد وقاموا بضرب الخطيب بأعقاب البنادق وكل من حاول اعتراضهم من المصلين، فيما انتشر خارج المسجد عشرات المسلحين الحوثيين.