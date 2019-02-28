مقتل 5 أطفال في قصف حوثي بالحديدة

قتل 5 أطفال في قصف للحوثيين استهدف منازل مواطنين في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في نشرته اليومية على ”تويتر“ إن 5 أطفال بينهما اثنان من أسرة واحدة، لقوا حتفهم ”في قصف مدفعي عشوائي من قبل الحوثي، على حي الناصر الأسفل، غربي مدينة التحيتا“.

وأضاف المركز أن قذيفة سقطت وسط مجموعة من الأطفال، وحولت أجسادهم إلى أشلاء متناثرة.

وذكر أن بعض المواطنين حاولوا إسعاف الأطفال، إلا أنهم فارقوا الحياة قبل وصولهم أحد مستشفيات المدينة.

وفي 19 فبراير/ شباط الحالي، لقي ”4 مدنيين بينهما طفلان حتفهم، في قصف مدفعي عشوائي من قبل الحوثي، استهدف سوق المتينة الشعبي، بمدينة التحيتا جنوبي الحديدة“، وفق المصدر نفسه.