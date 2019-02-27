وسط تفشي الأمراض المعدية.. وفاة شاب بسبب “السل” بسجون الحوثي في ذمار

توفي شاب في سجون الحوثي باليمن، بعد إصابته بعدوى مرض السل المنتشر بين المعتقلين في سجن الأمن السياسي بمحافظة ذمار.

واختطفت الميليشيات الحوثية الشباب هلال الحرف –وهو من أبناء مديرية وصاب- من منزله في ذمار قبل نحو عام واقتادته إلى سجون سرية تديريها الميليشيات الحوثية بالمحافظة، قبل أن تخطر أقربائه بوفاته قبل يومين، ودعوتهم لاستلام الجثة من مقر سجن الأمن السياسي.

ونقل موقع ”الصحوة نت“ عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الشاب توفي نتيجة تفشي الأمراض المعدية والقاتلة بين المختطفين في سجون الحوثيين بالمحافظة.

وتوفي العشرات من المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وتفشي الأمراض المعدية.