معين عبدالملك: الحكومة اليمنية ليست معنية سوى بتنفيذ اتفاق السويد

أبدى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم الإثنين، معارضة حكومته لمناقشة أي قضية، سوى ما يتعلق ”بتنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة، أو تفسيرات مغلوطة تشرعن للانقلاب“، مبينًا أن الخوض في قضايا جانبية لتحقيق سلام وهمي ”لا يحقق تطلعات الشعب اليمني والاستقرار الإقليمي والدولي“.

وأكد عبدالملك، خلال لقائه سفراء المجموعة العربية لدى مقر الأمم المتحدة، بجنيف، أن ”الحكومة اليمنية لم تترك سبيلًا إلا وسلكته ضمن عزمها الحثيث للوصول إلى دعائم السلام وإنهاء الحرب، عبر معالجة أسبابها وتطبيق مرجعيات الحل المتفق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216“.

وأضاف أن ”ميليشيات الحوثيين أجابت على كل هذه الجهود والمساعي بارتكاب المزيد من الجرائم، والضرب بعرض الحائط بكل الاتفاقات الموقعة ومراوغاتها المستمرة في تنفيذ اتفاق السويد، واستمرارها في التحشيد العسكري إلى مدينة وموانئ الحديدة بدلًا من الانسحاب“.

وبيّن عبدالملك أن الميليشيات الحوثية تصر على ”منع الفرق الأممية من الوصول إلى مخازن الأغذية العالمي واستهدافها بشكل مباشر“، لافتًا إلى أن تلك ”مؤشرات لا تبعث على التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل سياسي مع هذه الميليشيات المتمردة“.

وتأجلت، يوم الإثنين، عملية انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الرئيسية إلى الخميس المقبل، في تأجيل هو الثالث، بعد تلكؤ الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.