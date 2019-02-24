الإرياني ينتقد طريقة تعامل الفريق الأممي مع الحوثيين

أفاد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الإرياني، بأن فريق الرقابة الأممي لمتابعة تنفيذ اتفاق السويد بين طرفي النزاع في مدينة الحديدة غرب البلاد، قد رفض مقترحًا تقدمت به الحكومة اليمنية بخصوص الممرات الإنسانية للمواد الغذائية، لتضمن به التزام الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.

واعتبر الإرياني، ممانعة الفريق الأممي في التعاطي مع مقترح الحكومة اليمنية، مدعاة لإثارة علامات الاستفهام.

وقال الإرياني، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ (تويتر) فجر اليوم“فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، يرفضون التعاطي مع مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بإخراج كميات القمح المخزنة في صوامع البحر الأحمر، والمساعدات الانسانية، عبر الممرات الآمنة الواقعة ضمن سيطرة الجيش، من المطاحن جنوبًا حتى مديرية الخوخة“.

وأضاف ”استمرار فريق الرقابة الدولية، في رفض المقترح الحكومي بخصوص الممرات الإنسانية الآمنة، رغم تعنت الميليشيات الحوثية، في تنفيذ باقي المقترحات، ورفع الألغام في حي 7 يوليو أو كيلو 16، يثير الكثير من علامات الاستفهام“.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق استوكهولم، صباح الأحد، إلا أن ذلك لم يتم، ليتم تأجيل ذلك إلى صباح اليوم الإثنين.