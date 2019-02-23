قوات ”الحزام الأمني“ تسيطر على معقل لتنظيم القاعدة في أبين جنوب اليمن

أعلنت قيادة الحزام الأمني في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ عملية أمنية تكللت بالسيطرة على منطقة في محافظة أبين جنوب اليمن، كان تنظيم القاعدة يستغلها كمعقل للتدريب في المنطقة.

وتمت العملية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال مصدر في قيادة الحزام الأمني، إن قوات الحزام نفذت هجومًا سريعًا تخلله اشتباك مسلح مع عناصر من تنظيم القاعدة بوادي عومران، لافتًا إلى أن العملية انتهت بنجاح وسيطرة قوات الحزام على الوادي.

وأشار المصدر، إلى أن آثار دماء عثر عليها في مواقع يتحصن فيها عناصر من القاعدة قبل فرارهم، في حين أصيب 3 من جنود الحزام الأمني في هذه الاشتباكات، وفقًا لموقع صحيفة ”عدن الغد“ الإلكتروني.

وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي في تغريدة بتويتر: ”بإسناد من قوات التحالف العربي قوات الحزام الأمني تسيطر على معسكر وادي عومران في مودية الذي يعتبر أكبر معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في محافظة أبين. التحالف العربي والقوات الجنوبية ”مصداقية“ تتعزز كل يوم بالانتصارات والنجاحات في الميدان“.