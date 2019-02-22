”الاشتراكي اليمني“: يجب تنفيذ اتفاق السويد كاملًا دون تجزئة

حذَّر الحزب الاشتراكي اليمني من ”خطورة تعطل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة أو تجزئته“، مؤكدًا أنّ ذلك من شأنه ”إطالة أمد الحرب، وسيؤثر سلبًا على كامل عملية السلام في اليمن“.

وأشار الحزب، في بيان صادر عن الأمانة العامة ”المكتب السياسي“، الجمعة، إلى ”أهمية التمسك بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالطريقة التي تضمن الحفاظ على السلطات السيادية، وعودة السلطات المحلية المشكّلة وفقًا للقانون لممارسة مهامها“.

وأكد أنّ ”تجزئة الاتفاق، أو التطويل بإجراءات تنفيذه سينعكسان بآثار كارثية على مستقبل الدولة ومواردها السيادية، وتبعات ذلك على المستوى الإنساني“.

ولفت إلى ”ضرورة تحمل المبعوث الدولي لمسؤوليته في أداء مهمته، وفقًا للقرارات الدولية، وتحديد الطرف المسؤول عن كافة التجاوزات الحاصلة والمعطلة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم“.

وأوضح أنّ ”طريقة التعامل الحالية من قبل الأمم المتحدة تجاه مماطلة الجماعة الانقلابية وتعنّتها، لا يمكن أن تساعد على تحقيق الاتفاق، وإنفاذه ميدانيًا“.

وفي ذات البيان، أعلن الحزب وقوفه إلى جانب قبائل حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، حيث طالب بـ“إيلاء هذه المناطق اهتمامًا خاصًا، وإدراك الأهمية الإستراتيجية للانتصار فيها على طريق إنهاء الحرب بإجبار الانقلابيين للامتثال للسلام، وإنهاء الانقلاب“.