وزير يمني يطالب واشنطن بتصنيف الحوثيين ”جماعة إرهابية“

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف الحوثيين ”جماعة إرهابية“.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الإرياني بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أمس الأربعاء، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية“سبأ“، اليوم الخميس.

وقال الإرياني، في اللقاء الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، إن ”ميليشيا الحوثي ارتكبت الجرائم كافة بحق المواطنين اليمنيين، ووصلت جرائمها إلى مصاف الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل والأبرياء“.

وأضاف أن ”جماعة الحوثي تعمل منذ انقلابها على السلطة الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الجهادية والإرهابية والعدوانية“.

وتابع: ”تلك التعبئة المشحونة بالكراهية تجاه الآخر، بمثابة قنبلة موقوتة لن تنفجر في وجه اليمنيين وحدهم، بل في وجه العالم بأكمله“.

وأوضح الإرياني أن ”أخطر ما تقوم به ‫الميليشيا الحوثية الإيرانية في الوقت الراهن، هو سعيها لتنشئة جيل مشبع بثقافة الحقد والكراهية والقتل والتطرف والإرهاب“.

وأردف: ”أكثر من 50 ألف طفل يتم تدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة، وغسل عقولهم بالأفكار الجهادية، كما أن المدارس والجامعات أصبحت مرتعًا للتجنيد للميليشيا الحوثية“.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ولجهود الحكومة في إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وقال إن ”إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن من خلال دعم الحوثي، وإن الحوثيين استغلوا الانقسامات لبسط سيطرتهم على عدد من المحافظات“.

وأضاف أن ”الحوثيين يستفيدون من الانقسامات، ويعملون على تغذيتها، مشيرًا إلى احتمال تواصل الحوثي مع تنظيم القاعدة لتعزيز الفوضى؛ بما يحقق حضوره“، حسب الوكالة.