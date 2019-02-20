مصرع قيادي حوثي بغارة للتحالف في حجة.. وقبليون يلقون القبض على إعلاميين تابعبن للميليشيا

ألقت قبائل حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، اليوم الأربعاء، القبض على طاقم قناة ”المسيرة“ التابعة لميليشيات الحوثي، لدى تسلله إلى منطقة العبيسه بمديرية كشر، وتصوير بعض المناطق بهدف إيهام المشاهدين بسقوط المنطقة بيد الحوثيين.

وأشارت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إلى أن الطاقم الإعلامي يضم ثلاثة أشخاص مصورين ومراسل يعملون في قناة ”المسيرة“ الحوثية، بالإضافة إلى شخصين من أبناء المنطقة من المتحوثين.

وبينت المصادر أن قبائل حجور وجدت مع الطاقم مشاهد لبعض الجبال والمناطق والقرى ولقاءات مع شخصين يدعمان الحوثيين كانا يرافقان الطاقم، تحدثا عن سقوط المنطقة بيد الحوثيين.

يأتي ذلك بالتزامن، مع مواجهات دامية من جهة الغرب لمديرية كشر بين رجال القبائل ومقاتلي الحوثي لفتح جبهات جديدة باتجاه مديرية مستبأ التابعة لمحافظة حجة والتي يتمركز الجيش الوطني في أطرافها من جهة الشمال، مقابل تحركات عسكرية للجيش الوطني باتجاه حجور على أطراف مديرية مستبأ.

وعلى ذات الصعيد، لقي القيادي الحوثي علي محمد علي أحمد الحيي، قائد قوات ما يسمى ”التدخل السريع“ للميليشيات الحوثية بحجة، مصرعة بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، في منطقة الطواية شرق العبيسه بمديرية كشر، مع ثلاثة من مرافقيه.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على تعزيزات حوثية في منطقة الطواية شرق العبيسه بمديرية كشر، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، كما شنت غارات على بعض المواقع التي يتحصن فيها مقاتلي الميليشيات الحوثية في منطقة قفلة عذر بمحافظة عمران.