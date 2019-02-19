مقتل العشرات من قوات النخبة الحوثية في محافظة حجة

أكدت مصادر محلية مقتل العشرات من قوات النخبة الحوثية بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) الثلاثاء، خلال معارك بين المليشيات الحوثية ورجال قبائل حجور، الذين نجحوا في وقف الزحف الحوثي بالمحافظة.

وأشارت المصادر ذاتها لـ“ارم نيوز“ إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول التقدم من أجل السيطرة على سلسلة جبال جمانة المطلة على بعض مناطق بني رسام بمديرية كشر.

ولقي العشرات من نخبة مقاتلي الحوثي في ”كتائب الموت“ والتي تلقى أعضاؤها تدريبات خاصة من خبراء في حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني مصرعهم في جبال ووديان مديريتي كشر وأفلح الشام بحجة بينهم القيادي الحوثي محمد عبدالله احمد عنتر.

ونفذ التحالف العربي، الثلاثاء، إنزالًا جويًا لمساعدات عسكرية وأغذية وأدوية لرجال قبائل حجور هو الأول من نوعه منذ انتفاضة القبائل، في وقت تأمل قبائل حجور التحام الجيش الوطني من جهة الغرب مع رجال قبائل حجور وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات منذ عدة أسابيع على المنطقة.