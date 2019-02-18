الجيش اليمني يعلن سيطرته على بضع قرى في صعدة

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، سيطرة قواته على بضع قرى في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، شمالي البلاد.

وذكر موقع ”سبتمبر نت“، التابع للجيش، أنه ”تم تحرير قرى: السلام، وأم عقال، والمنعيرة، والجلاح، وصولاً إلى واديي المنزالة وليه، ومعسكر الكامب البريطاني، عقب مواجهات مع الحوثيين في جبهة مران، بمحافظة صعدة”.

وأضاف: ”المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم“، دون الإشارة إلى وجود خسائر من عدمه في صفوف الجيش.

ولفت الموقع ذاته، إلى أن ”الفرق الهندسية التابعة للجيش، طهَّرت وادي المشابيح، في الجبهة ذاتها بصعدة، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون قبل فرارهم منه“.

ولم يتسنَّ أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به الجيش اليمني.

وتكمن أهمية محافظة صعدة، في كونها المعقل الرئيس الذي نشأت فيه جماعة الحوثي المسيطرة على بضع محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء.