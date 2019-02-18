إيران: لم نقدم تعهدات لأي دولة بشأن اليمن

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الاثنين، تعهد بلاده لأي دولة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

جاء ذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت حول مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن اليمن، وتقديم إيران التزامات بشأن هذا البلد.

وقال قاسمي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالعاصمة طهران، إن ”إيران لم تقدم أي التزام لأي دولة فيما يتعلق باليمن“.

وأوضح أن ”الوعود، التي يشير جيريمي هنت إليها، تتعلق بالالتزامات التي تم التعهد بها في قمة ستوكهولم بين الجانبين اليمنيين لإنشاء وقف إطلاق النار“.

وذكر قاسمي أنه ”تم عقد اجتماعات مختلفة في العام الماضي بين إيران وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، الذين كانوا مهتمين بمسألة اليمن“.