الحوثيون لـ“غريفيث“: جاهزون لتنفيذ اتفاق السويد

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، الأحد، إن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي التقى الأحد، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكد له جاهزية جماعته لـ ”السلام ”وتنفيذ اتفاق السويد.

وأوضح عبدالسلام في تدوينة على صفحته بموقع ”فيسبوك“، أن ”اللقاء الذي انعقد بعد وقت قصير من وصول غريفيث للعاصمة صنعاء، بحث المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد“.

وأشار إلى أن الحوثي وغريفيث بحثا ما وصلت إليه لجنة إعادة تنسيق الانتشار المشتركة ومراقبة وقف إطلاق النار، في مدينة الحديدة، غربي اليمن، التي يرأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

وقال عبدالسلام، إن الحوثي ”أكد لغريفيث جاهزية جماعته للسلام وتنفيذ الاتفاق“، وانتقد ما أسماه ”الرفض المستمر للطرف الآخر لما قد تم الاتفاق عليه، وعدم جاهزية الحكومة اليمنية في التقدم بملف تبادل الأسرى“، على حد زعمه.

وحتى اليوم، فشلت الأمم المتحدة في تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية بعد جولة من المشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في ديسمبر الماضي، والذي قضى بتبادل الأسرى، وتوقف القتال في مدينة الحديدة، غربي اليمن.