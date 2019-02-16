”الانتقالي الجنوبي“ في اليمن بصدد إطلاق قنوات فضائية تتحدث باسمه

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الشيخ هاني بن بريك، عن اعتزام المجلس إطلاق قنوات فضائية تتحدث باسمه، خلال الفترة المقبلة، والتي ستضم خبراء أجانب، وأجهزة من طراز عالِ تم جلبها من أوروبا وأمريكا.

ونشر بن بريك، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة يظهر فيها رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة وهو في غرفة التحكم التي تتواجد في القنوات التلفزيونية.

وقال بن بريك: ”قنواتنا في الطريق ولهذا الرجل -لطفي شطارة- الذي وضع الدراسة الأولية لمشروع القناة، وتكلف مهمة جلب الخبراء وشراء أحدث الأجهزة من أوروبا وأمريكا جزيل الشكر“.

قنواتنا في الطريق ولهذا الرجل الذي وضع الدراسة الأولية لمشروع القناة وتكلف مهمة جلب الخبراء وشراء أحدث الأجهزة من أوروبا وإمريكا جزيل الشكر ولكل المخلصين الجنوبيين في الدائرة الإعلامية والمركز الإعلامي وسكرتارية الرئاسة الإعلامية ولكل إعلاميي الجنوب الأحرار دون استثناء خالص الشكر pic.twitter.com/mgnsxFEaZo — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) February 16, 2019

من جانبه، شارك شطارة على حسابه في ”تويتر“ تغريدة بن بريك، مرفقاً إياها بتعليق، ”عندما يصمت الانتقالي فهو يعمل بقوة لإحداث نقلة تعزز من دوره كحامل حقيقي لقضية شعب ائتمنه عليها، بعد الإذاعة ستنطلق القناة ببثها التجريبي قريباً جداً“.

و قال الصحفي المقرب من قيادة المجلس الانتقالي باسم الشعيبي: ”قنوات الانتقالي قادمة، ركزوا قنوات، مش قناة واحدة، يعني شغل دول (وما يتأخر السيل إلا من كبره)“، مضيفاً: ”وبأحدث الأجهزة وبخبرات وكوادر محترمة وبمكاتب متعددة محلياً وخارجياً“.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك، افتتحا بداية الأسبوع الماضي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الإذاعة الرسمية الأولى باسم الانتقالي (هنا عدن).