الإرياني: صفقات مشبوهة بين الحوثيين وتل أبيب

كشف وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الإرياني، عن وجود صفقات سرية تتم بين ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتل أبيب.

وقال الإرياني، عبر سلسلة تغريدات أطلقها مساء السبت، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ”لا يخفى على أحد الصفقات السرية بين المليشيات الحوثية الايرانية وتل أبيب، التي كشفت عن نفسها من خلال قيام الحوثيين بترحيل أخر اليهود اليمنيين الى فلسطين، وتهريب واحدة من اقدم مخطوطات التوراة“.

وأضاف الإرياني: ”تحاول المليشيات الحوثية الزج بالمزيد من اليمنيين في محارق الموت والدفع بهم للقتال تحت شعارات خادعة، وكلنا يعرف العلاقة الدافئة التي تربط الحوثيين ومن خلفها نظام طهران بالصهيونية العالمية، وليس أدل على ذلك من زيارات الحاخامات اليهود لطهران في أكثر من مناسبة تلبية لدعوة رسمية“.

وعن ما أثارته مؤخراً وسائل الاعلام المحلية والعربية، على الصورة التي جمعت وزير الخارجية اليمني خالد اليماني برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، في مؤتمر وارسو الدولي، ومحاولة استغلال ميلشيات الحوثي للواقعة، يقول الإرياني: ”موقف الحكومة اليمنية من رفض التطبيع ثابت ومبدئي“.

وتابع حديثه، بقوله: ”القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى، وما نشاهده اليوم من مظاهر سطحية تقوم بها الميليشيات الحوثية محاولة سمجة لتوظيف قضية فلسطين العادلة، في سبيل خدمة أهداف إيران ونظام الملالي في طهران، ولا يمت بصلة لعدالة القضية الفلسطينية“.