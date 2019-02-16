اليمن.. توسع رقعة المواجهات ضد الحوثيين في حجة

توسعت رقعة المواجهات بين الميليشيات الحوثية ورجال قبائل حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأشارت مصادر يمنية لـ“إرم نيوز“، إلى أن المواجهات امتدت إلى 4 مناطق جديدة، هي ”المندله وجبل جمانة“ في بني رسام بمديرية كشر، و“النيد وسوق دوبع“ في مديرية افلح الشام، وسط تقهقر لمقاتلي الميليشيات وفرار جماعي، بعد أن كانت تتمركز المواجهات في منطقة العبيسة بمديرية كشر.

وأكدت المصادر نقلًا عن مقاتلي قبائل حجور، اليوم السبت، سقوط نحو 10 من مقاتلي الحوثي، وأسر 3 آخرين في جبهة النيد بمديرية أفلح الشام.

وحرر رجال قبائل حجور مدرسة المؤخر بذراع النيد، بعد مواجهات حاسمة من مقاتلي الحوثي، وتسببت المواجهات بإغلاق سوق دوبع بمديرية أفلح الشام، وسط مخاوف من محاولات حوثية لاستعادة السوق من قبضة رجال قبائل حجور.

وجاءت تلك الانتصارات بالتزامن مع إسناد من مقاتلات التحالف العربي، فقد شنت عدة غارات مستهدفة تعزيزات حوثية في منطقة المندلة في مديرية كشر.