علي البخيتي: مزايدات الحوثيين بشأن فلسطين نفاق مفضوح

أكد القيادي المنشق عن الحوثيين، علي البخيتي، أنه لم يعد أحد يتأثر بمزايدات ودجل محور ‎إيران، إلا المغفلين، معتبرًا أن مزايدات الحوثيين المتعلقة بقضية ‎فلسطين، مجرد نفاق مفضوح.

وقال البخيتي، في معرض تعليقه على تصريحات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الذي دعا من خلالها إلى الخروج بتظاهرات ترفض التطبيع مع إسرائيل، وذلك على خلفية جلوس وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو، إن ”من قتل وفجر وجوع وشرد اليمنيين، واعتدى على حقوقهم وسجن وعذب النساء، لا يمكن أن يكون حريصًا لهذه الدرجة على فلسطين والفلسطينيين“.

يدرك اليمنيون أن مزايدات #الحوثيين المتعلقة بقضية #فلسطين مجرد نفاق مفضوح؛ فمن قتلهم وجوعهم وشردهم وفجر منازلهم واعتدى على حقوقهم وسجن وعذب حتى النساء في #اليمن لا يمكن أن يكون حريصاً لهذه الدرجة على #فلسطين و #الفلسطينيين.

من قتل ابناءه وإخوانه لا يمكن أن يكون رحيماً بجيرانه./2 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) February 15, 2019

وأضاف: ”‏يتمنى اليمنيون بمناطق سيطرة الحوثيين، أن يتعامل معهم ‎عبدالملك الحوثي كما تعامل ‎إسرائيل عرب ٤٨“، لافتًا إلى أن ”الدولة العبرية لو فتحت حدودها لاستقبال اليمنيين، لفر الملايين إليها هربًا من أشقائهم أصحاب المسيرة القرآنية وشعارات الصرخة“.

وأردف أن ”إسرائيل لم تقتل يمنيًا واحدًا، ولم تفجر منزل يمني، ولم تسجن يمنية، ولم تخف قسريًا الآلاف، ولم تعذب يمنيين بسجونها، بينما فعل ‎عبدالملك الحوثي كل ذلك“، مشددًا على أن ”عدو وطننا الأول هو ‎الحوثي ومحور ‎إيران. من يقتلنا ويعبث بحياتنا ودمر حاضرنا ومستقبلنا هو الحوثي لا نتنياهو“.

‏وأنهى البخيتي حديثه قائلًا إنه ”حينما التقى السلطان قابوس نتنياهو في ‎مسقط قبل أشهر، بلعت إيران وحسن نصر الله والحوثيون ألسنتهم، وتجاهلت ‎قناة الميادين الاستقبال الحار لقادة ‎إسرائيل في ‎سلطنة عمان، بل وعدّه بعض المحسوبين على ذلك المحور، ذكاء عمانيًا وكتبوا معلقات مدح لقابوس بن سعيد“.