أنباء عن مقتل المحافظ الحوثي في عمران اليمنية وإصابة مدير أمنها

أعلن رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة حجة، فهد دهشوش، أن محافظ عمران المعين من قبل الميليشيات الحوثية، فيصل جمعان، قُتل بالمواجهات المسلحة مع قبائل قفلة عذر بمحافظة عمران، الخميس.

وقال دهشوش على صفحته في ”فيسبوك“: ”تعرض مدير أمن عمران لإصابات خطيرة؛ إثر غارة للتحالف العربي“.

فيما ذكر موقع ”نيوز يمن“ أن ”محافظ عمران قُتل مع مرافقيه بغارة للتحالف العربي، الخميس، في حين أصيب مدير أمن عمران عبدالله العربجي بمواجهات مع مقاتلين قبليين بمديرية قفلة عذر“.

وكان التحالف العربي قد شن، الخميس، 8 غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات الميليشيات الحوثية بمنطقة ذو نحزة بمديرية قفلة عذر، بمحافظة عمران.

ولم يتسنَ لـ“إرم نيوز“ التأكد من مصدر مستقل حول صحة الخبر، لتوقف خدمة الهاتف النقال والإنترنت في أغلب مناطق محافظة عمران، والتعتيم الإعلامي الذي تفرضه الميليشيات الحوثية.