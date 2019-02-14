إصابة فتاتين في انفجار عبوة ناسفة بالمخا جنوب الحديدة

أصيبت فتاتان يمنيتان، بجراح متفاوتة، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون في سوق شعبي، بضواحي مدينة المخا، التابعة لمحافظة تعز، والواقعة على الشريط الساحلي الغربي للبلاد، جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“، إن العبوة زرعها مجهولون يشتبه بولائهم لميليشيات الحوثي في سوق الميزان، وهو موقع تتجمع فيه العربات العسكرية التابعة للقوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، بغية تزود الجنود بالمؤن من السوق، وشراء نبتة القات.

وذكرت المصادر، أن الانفجار تسبب بإصابة فتاتين فقيرتين، كانتا تتسولان في سوق الميزان بمدينة المخا، كحصيلة أولية، وجرى نقلهما عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.