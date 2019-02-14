الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لفتح ممرات لخروج المساعدات الإنسانية من مطاحن البحر الأحمر

أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها لفتح الممرات لخروج المساعدات الإنسانية من أماكن سيطرتها في الطريق الساحلي، في ظل استمرار الميليشيات الحوثية رفضها فتح الممرات التي تسيطر عليها.

وأكد رئيس فريق الحكومة الشرعية في لجنة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار، اللواء الركن صغير حمود عزيز، في رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار التابعة ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مايكل لوليسغارد، أن القوات الحكومية قامت بفتح الممرات من كيلو 8 إلى كيلو 16 وكذلك من كيلو 8 باتجاه خط 60 والطريق الساحلي؛ بهدف تسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار رئيس الفريق الحكومي في الرسالة، إلى أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، حريصان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من أبناء الشعب اليمني .