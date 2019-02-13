الميليشيات الحوثية تواصل عبثها بالدراسات العليا في اليمن (وثائق)

كشفت وثائق حصلت عليها ”إرم نيوز“ عن ممارسات عبثية تمارسها الميليشيات الحوثية في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية في مناطق سيطرتها.

وأشارت الوثائق إلى إصدار ما يسمى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الحوثي، حسين حازب، عشرات القرارات بمنح تراخيص لبرامج دراسات عليا بلغت أكثر من 100 برنامج دراسي في 20 جامعة أهلية، خلال شهرين فقط في ممارسات تتنافى مع المسار الصحيح للعملية الأكاديمية.

وتتضمن تلك البرامج مساق الماجستير والدكتوراة في برامج طبية وهندسية وإدارية ومالية وإنسانية، دون توفر أدنى المقومات، والمتطلبات القانونية لمنح التراخيص لتلك الجامعات.

وتصل رسوم فتح برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية إلى 6000 دولار للبرامج الطبية والهندسية و4000 دولار للبرامج الإدارية والمالية و3000 دولار لبقية البرامج في التخصصات الإنسانية.