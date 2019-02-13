قرقاش: تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولاً ثم المفاوضات بشأن الملفات الأخرى

قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، إن ”تنفيذ اتفاق استكهولم أولاً هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم:“ الحل السياسي للأزمة لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات“.

واعتبر الوزير الإمارتي أن هناك فرصة تاريخية بشأن الاتفاق قائلاً: ”أمامنا فرصة تاريخية تهددها الجهود الحوثية للالتفاف على ستوكهولم“.

تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولا هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى، الحل السياسي للأزمة لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات، أمامنا فرصة تاريخية تهددها الجهود الحوثية للالتفاف على ستوكهولم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 13, 2019

وأكد قرقاش في تغريدات سابقة باللغة الإنجليزية، أن من المهم أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قرقاش أنه ”بعد أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة تم تسجيل ما يقرب من 1000 انتهاك من جانب الحوثيين، وقتل 71 يمنيًا وأصيب 534 آخرون، كما كانت هناك هجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي“.