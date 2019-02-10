بن بريك: من المحال أن يقاتل حزب الإصلاح تنظيم القاعدة

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، إنه من المحال الطلب من حزب الإصلاح أن يقاتل تنظيم القاعدة.

وكتب بن بريك، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“: ”محال أن تطلب من أي مكون سياسي أن يقاتل فصيلًا منه، فأنت كأنما تطالبه بإنهاء وجوده، وهذا حال من يطلب من حزب الإصلاح أن يقاتل القاعدة، فالتنظيم منذ وجوده وقبل تسميته بالقاعدة كتكتيك نوعي وهو يعمل كذراع للجماعة الأم حيث كانت“.

محال أن تطلب من أي مكون سياسي أن يقاتل فصيلا منه، فأنت كأنما تطالبه بإنهاء وجوده. وهذا حال من يطلب من حزب الإصلاح أن يقاتل القاعدة. فالتنظيم منذ وجوده وقبل تسميته بالقاعدة كتكتيك نوعي وهو يعمل كذراع للجماعة الأم حيث كانت.

ومكلّف الأيَّامٍ ضدَّ طباعها

متطلّبٌ في الماءِ جذوة نار — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) February 10, 2019

وكشفت وسائل إعلام يمنية، يوم الخميس، عما قالت إنها ”صفقة“ أبرمتها ميليشيات الحوثي مع قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)؛ لإطلاق سراح عشرات المعتقلين المنتمين لتنظيم القاعدة، في سجون صنعاء.