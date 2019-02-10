بن بريك: من المحال أن يقاتل حزب الإصلاح تنظيم القاعدة

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، إنه من المحال الطلب من حزب الإصلاح أن يقاتل تنظيم القاعدة.
وكتب بن بريك، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“: ”محال أن تطلب من أي مكون سياسي أن يقاتل فصيلًا منه، فأنت كأنما تطالبه بإنهاء وجوده، وهذا حال من يطلب من حزب الإصلاح أن يقاتل القاعدة، فالتنظيم منذ وجوده وقبل تسميته بالقاعدة كتكتيك نوعي وهو يعمل كذراع للجماعة الأم حيث كانت“.
محال أن تطلب من أي مكون سياسي أن يقاتل فصيلا منه، فأنت كأنما تطالبه بإنهاء وجوده. وهذا حال من يطلب من حزب الإصلاح أن يقاتل القاعدة. فالتنظيم منذ وجوده وقبل تسميته بالقاعدة كتكتيك نوعي وهو يعمل كذراع للجماعة الأم حيث كانت.
ومكلّف الأيَّامٍ ضدَّ طباعها
متطلّبٌ في الماءِ جذوة نار
— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) February 10, 2019
وكشفت وسائل إعلام يمنية، يوم الخميس، عما قالت إنها ”صفقة“ أبرمتها ميليشيات الحوثي مع قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)؛ لإطلاق سراح عشرات المعتقلين المنتمين لتنظيم القاعدة، في سجون صنعاء.
ونقل موقع ”وكالة خبر“ المحلي، عن مصادر وصفها بـ“الأمنية“، قولها إن ”ميليشيات الحوثيين نقلت العشرات من عناصر تنظيم القاعدة، من سجن الأمن السياسي بصنعاء، بإشراف مباشر من المدعو عبدالقادر الشامي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي، الخاضع لسيطرة الحوثيين“.
وأشارت المصادر إلى أن عملية نقل السجناء من السجن ”تأتي تمهيدًا لنقلهم إلى محافظة مأرب، شرقي البلاد، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وفقًا لاتفاق غير معلن، عقدته ميليشيات الحوثيين، مع قيادات في حزب الإصلاح“.