ميليشيات الحوثي تستهدف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق الحديدة

أكد المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة فجر اليوم، إقدام مليشيات الحوثي على استهداف مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة مساء السبت.

وقال المركز إن عناصر حوثية أطلقت النار على مواقع تابعة للقوات المشتركة بالقرب من مدينة الصالح، وتقوم بعمليات قنص متواصلة.

أما في مديرية الدريهمي، أكد المركز أن عناصر مليشيا الحوثي، شنت عمليات إطلاق النيران على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شمال شرق الدريهمي واستهدفت مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة ، كما قصفت مواقع القوات المشتركة جنوب الدريهمي بالقذائف وبالأسلحة المتوسطة.

وبحسب المركز، امتدت الخروقات الحوثية إلى مناطق شمال غرب الدريهمي، حيث استهدف الحوثيون مواقع القوات المشتركة بقصف مكثف ومتواصل استخدمت فيه المليشيات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المختلفة، وأطلقت نيران أسلحتها القناصة على مواقع متفرقة في الجهة الشمالية الغربية من الدريهمي .