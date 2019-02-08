العثور على فتاة يمنية “مشنوقة” داخل منزلها

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج جنوبي اليمن على فتاة شابة مشنوقة داخل منزلها بمديرية الحوطة مساء الجمعة.

وقال مدير شرطة الحوطة عواد الشلن إن الفتاة تدعى “س.ص.ع.و” وتبلغ من العمر حوالي 17 عاماً ، مشيراً إلى أن الشرطة هرعت للمنزل فور استلامها بلاغاً بالواقعة ، وفقا لموقع عدن تايم المحلي.

وأضاف أن الفتاة وجدت في حالة “شنق” بقطعة من الملابس على مروحة الغرفة ، ورجح أن تكون الفتاة أقدمت على الانتحار، لكنه قال إن الأسباب الحقيقية وملابسات الحادثة لم تكشف بعد .

وأكد أن الشرطة والبحث الجنائي باشرت مهامها على الفور وحرزت المنزل ومقتنيات الفتاة، موضحاً أن التحقيقات جارية في الحادثة .