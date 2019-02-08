لجنة تبادل أسرى اليمن تتفق في الأردن على استمرار لقاءاتها

قال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الجمعة، إنّ اللجنة الفنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى اليمنيين، اتفقت على استمرار لقاءاتها، إلى حين إتمام التنفيذ الفعلي للاتفاق.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلت به للأناضول، حنان البدوي، المتحدثة باسم غريفيث، في ختام “الاجتماع الفني” الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت البدوي أنّ “الاجتماع انتهى، لكن اللجنة مستمرة في عملها، والعمل جار من أجل استكمال تنفيذ الاتفاق”.

وأوضحت أنّ “اللجنة توصلت لآلية لتبادل الجثث كما كان في الاتفاق مسبقاً، وهو ما نص عليه اتفاق ديسمبر الماضي (في ستوكهولم)”.

وأشارت البدوي إلى أنّ “اللجنة اتفقت على استمرار انعقاد لقاءاتها؛ لإتمام التنفيذ الفعلي للاتفاق”.

وشهدت العاصمة عمان، منذ الثلاثاء وحتى مساء الجمعة، الجولة الثانية في الأردن، بشأن الأسرى اليمنيين.

وقبل أكثر من أسبوعين، استضافت عمّان اجتماعًا فنيًا بشأن تبادل الأسرى؛ بناءً على طلب أممي بذلك.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده.