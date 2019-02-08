مقاتلات التحالف العربي تستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في حجة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية، استهدفت من خلالها تعزيزات عسكرية للحوثيين في مدينة حجة شمال غرب البلاد.

وقال موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني: “شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الجمعة، عدة غارات جوية، استهدفت تحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كشر بمحافظة حجة”.

وأضاف: “واستهدفت الغارات تعزيزات للميليشيات شرقي منطقة العبيسة، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها في المديرية”.

وتابع الموقع: “وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها”.