وزير يمني يدعو لفتح “عاجل” لمخازن الأغذية في الحديدة

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، الأمم المتحدة إلى فتح مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة غرب البلاد “بصورة عاجلة”، متهمًا الحوثيين بمنع الوصول إليها.

وبحسب وكالة “سبأ” الحكومية، طالب فتح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة ومواقف حازمة ضد الحوثيين الذين يمنعون الوصول إلى تلك المخازن منذ نحو 5 أشهر.

ويقصد الوزير بالمخازن، مطاحن الحبوب الواقعة جنوب الحديدة على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها حاليًا الأخيرة، وتستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات لليمنيين.‎

وشدد فتح وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، على ضرورة البحث عن وسائل وآليات ضامنة لسرعة الوصول إلى تلك المخازن قبل تلف المساعدات، والاستفادة منها في إغاثة المستحقين في عدد من المحافظات.

واتهم الوزير الحوثيين بقصف وإحراق مطاحن حبوب البحر الأحمر قبل أشهر، وإتلاف عشرات الأطنان من مخزون برنامج الأغذية.

واعتبر أن حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية “أعمال إرهابية، وجرائم تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.

ودعا، المنظمات الأممية إلى نقل مخازنها من محافظة الحديدة، إلى المحافظات المحررة، واستخدام الموانئ والمطارات المتاحة في استقبال المواد الإغاثية.

وأعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن “القلق” إزاء رفض الحوثيين تمكين موظفي المنظمة الدولية من الوصول إلى مطاحن الحبوب، التي تقع في مدينة الحديدة غرب اليمن، منذ سبتمبر/أيلول 2018.

واتفق طرفا النزاع، خلال مشاوراتهما في السويد أواخر 2018، على وقف إطلاق النار فورًا، وإعادة انتشار مشترك للقوات من الحديدة وموانئها إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، لكن لم يتم تطبيق الاتفاق حتى اليوم؛ بسبب تباين بين الطرفين في تفسير عدد من بنوده.