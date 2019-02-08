الحوثيون: محادثات تبادل الأسرى ربما تمتد لأشهر

قالت جماعة الحوثي يوم الخميس، إن المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة بشأن تبادل الأسرى، ربما تستمر لشهور.

وفي جولتي محادثات بالعاصمة الأردنية عمان، ناقش طرفا الحرب تفاصيل عملية لتبادل الأسرى اتفقا عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كبادرة لبناء الثقة في أول محادثات سلام رئيسية في الحرب التي أوشكت على دخول عامها الرابع.

ويسعى المشاركون في المحادثات للخروج بقائمة نهائية للأسرى، بعد التحقق من قائمة أولية تبادلها الطرفان في محادثات السلام بالسويد وضمت نحو 15 ألف اسم.

وقال عبدالقادر مرتضى رئيس وفد الحوثيين، إن “الحكومة لم تؤكد وجود سوى عُشر عدد الأسرى الحوثيين البالغ عددهم 7500 شخص”، على حد زعمه.

وأضاف مرتضى على هامش الجولة الحالية من المحادثات التي بدأت يوم الثلاثاء: “في حال بقى الطرف الآخر على موقفه بإنكار وجود الأسرى الموجودين فإن المباحثات ستستمر لأشهر”.