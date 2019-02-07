إعدام مغتصبي “طفل البساتين” في عدن اليمنية (صور)

شهدت مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق مغتصبي وقتلة الطفل محمد البارودي في الجريمة المتعارف عليها باسم “طفل البساتين”.

ونفذ حكم الإعدام في المتهمين بقتل الطفل محمد البارودي بحي “البساتين” بحضور المئات من السكان، ورجال الأمن، والإعلاميين الذين احتشدوا لتمتابعة تنفيذ حكم الإعدام.

وكانت المحكمة العليا في عدن، أصدرت خلال جلستها المنعقدة للدائرة الجزائية في أغسطس 2018 قرارًا بإعدام المتهمين الثلاثة بقضية قتل “طفل البساتين” بطريقة وحشية بعد اغتصابه.

وقرَّرت إعادة ملف القضية مع نسخة من الحكم إلى النائب العام؛ لاتخاذ إجراءات تنفيذه، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه وفقًا للقانون.