الحكومة اليمنية تقدم خارطة طريق للإفراج عن الأسرى 

قدمت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، خارطة طريق للإفراج عن الأسرى وفق اتفاق السويد، الذي رعته الأمم المتحدة، في حين قالت ميليشيا الحوثي إنها مستعدة للإفراج عن 10 بالمئة فقط من عدد أسرى الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات المنعقدة بين ممثلي طرفي النزاع في لجنة الإفراج عن الأسرى، منذ الاثنين الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مصدر في الوفد الحكومي إنهم قدموا لممثلي الأمم المتحدة في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، والصليب الأحمر، أسماء الأسرى بصورة نهائية.

وأضاف أن “اجتماعات اليوم، كانت منفصلة، حيث عقد ممثلو كل طرف لقاءً بممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر”، وفق الأناضول.