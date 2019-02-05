ميليشيا الحوثي تقرر الإفراج عن القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان

تداول نشطاء يمنيون اليوم الثلاثاء، مذكرة أرسلها وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، التابعة لميليشيات الحوثي، في العاصمة صنعاء، إلى وكيل جهاز الأمن السياسي، تنصّ على الإفراج عن القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان، وفقًا لتوجيهات رئيس النيابة.

وبحسب المذكرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، الصادرة في شهر فبراير/شباط الجاري، فإن قرار رئيس النيابة، التابع للحوثيين، نص على أنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم/ محمد قحطان، في القضية رقم (86) لسنة 2015م”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها ميليشيات الحوثي عن مصير عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد قحطان، منذ اختطافه من منزله عام 2015.

وقال رئيس منظمة “سام” للحقوق والحريات، المحلية، توفيق الحميدي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الأمر من النيابة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان “هو أمر مهم ويحسب للقضاء، لكن ‏اليوم هناك مفاوضات حاسمة بشأن الأسرى في الأردن، بحضور المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ فهل تهرب جماعة الحوثي من استحقاق هذه الصفقة نحو القضاء المختطف لديها بشأن السياسي محمد قحطان وآخرين مشمولين بقوائم الحكومة الشرعية”.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن الحوثيين، لبحث تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى، في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.