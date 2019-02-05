الرئيس الجديد لفريق المراقبين الدوليين يصل صنعاء للمرة الأولى‎

وصل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء للمرة الأولى منذ أن عينته الأمم المتحدة رئيسًا للجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، خلفًا للهولندي المستقيل باتريك كاميرت.

وأقلت طائرة تابعة للأمم المتحدة لوليسغارد وفريقه المكوّن من 6 مساعدين، من العاصمة الأردنية عمّان، وهبطت بهم في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

والاثنين الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بتعيين لوليسغارد خلفًا للهولندي كاميرت.

ومن المتوقع أن يبدأ لوليسغارد مهامه في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين خلال مشاوراتهما في السويد (6-13 ديسمبر/كانون الأول الماضي).

وسبق أن تولى لوليسغارد رئاسة بعثة الأمم المتحدة في مالي عامي 2015 و2016.

وقضى اتفاق السويد بوقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين إلى خارج مدينة الحديدة؛ دون أن يتسنى تطبيقه إلى اليوم، بسبب تباين في تفسير عدد من بنود الاتفاق.