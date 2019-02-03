بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن‎

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس، إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، قائلًا إنّ “صرخات الأطفال والآباء في اليمن ترتفع إلى الله”.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية أطلقها البابا فرانسيس، الأحد، قبيل مغادرته إلى الإمارات في زيارة تستمر 3 أيام، حسب وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقال: “هؤلاء الأطفال (في اليمن) جائعون، هم بلا أدوية، ومعرضون لخطر الموت”، حسب المصدر ذاته.

كما أشار إلى أن الكثيرين في اليمن “لا يستطيعون الوصول إلى مناطق المساعدات الغذائية”، مناشدًا الأطراف المعنية والمجتمع الدولي أن “يتوصلوا على وجه السرعة إلى اتفاقيات في هذا الشأن، وضمان توزيع الغذاء”.

وتستمر زيارة البابا فرنسيس للإمارات من 3 حتى 5 فبراير/شباط الجاري؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع “الأخوة الإنسانية”.

وبزيارته للإمارات، سيصبح فرانسيس، أول بابا للفاتيكان يزور منطقة الخليج.