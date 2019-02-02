اليمن.. مساعٍ حوثية لإجراء انتخابات برلمانية على مرحلتين ‎

تسعى ميليشيات الحوثي في اليمن، الى إجراء انتخابات برلمانية “تكميلية” على مرحلتين، المرحلة الأولى لملء مقاعد الأعضاء الذين توفوا، والمرحلة الثانية لشغل مقاعد الذين غادروا مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر برلمانية تحدثت لـ”إرم نيوز”، إن رئيس مجلس النواب، الخاضع لسيطرة الحوثيين “يحيى الراعي”، بعث اليوم السبت، رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تفيد بخلو تسعة مقاعد في البرلمان بسبب وفاة ممثلي الدوائر الانتخابية، من أجل البدء في “الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة”.

كما نشرت وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نص الرسالة التي بعث بها الراعي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، وطالبه فيها باتخاذ الخطوات لإجراء “الإنتخابات”.

ويبلغ مجموع الدوائر الانتخابية التي تسعى المليشيات لإجراء الانتخابات فيها 31 دائرة، بسبب وفاة الأعضاء أو انضمام عدد آخر منهم إلى الشرعية.

ومن المتوقع ان تجري الانتخابات التكميلية ضمن المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية فقط.