لجنة مراقبة الهدنة بالحديدة اليمنية تجتمع على ظهر سفينة تابعة للأمم المتحدة

أفادت مصادر يمنية ودولية اليوم السبت أن لجنة تشرف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، ستعقد اجتماعها المقبل غدًا الأحد، على متن سفينة قبالة المدينة الساحلية نظرًا لعدم اتفاق الأطراف المتحاربة في اليمن على مكان لإجراء المحادثات.

وقال أحد المصادر إن الأمم المتحدة “استأجرت سفينة لاستخدامها مقرا للجنة واجتماعاتها وإن ممثلين عن الأطراف المتحاربة سينقلون إلى السفينة على متن طائرات هليكوبتر تابعة للمنظمة الدولية”.

بدوره ذكر مصدر حكومي: “أن الفريق الممثل للحكومة الشرعية، وصل السبت إلى إحدى السفن، التي من المقرر استئناف اجتماعات لجنة المراقبة على متنها”.

وأضاف المصدر في حديث لـ”إرم نيوز”: أنّ “ممثلي الشرعية قدموا رؤيتهم لخطة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار في الحديدة، على أن يقدم ممثلي الحوثيين خطتهم، بانتظار الخطة التي تقترحها لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الدولية”.

وتعقد لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها الأمم المتحدة وتضم أعضاء من كلا الطرفين، لقاءات منتظمة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

والتقت اللجنة سابقًا في أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين لكن محاولات لعقد اجتماع في مناطق يسيطر عليها التحالف فشلت بسبب عدم رغبة الحوثيين في عبور خطوط الجبهة.

تسعى الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق بشأن هدنة وسحب القوات من الحديدة التي تعد نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن وذلك في إطار الجهود لإنهاء الحرب المستمر من سنوات.