مسؤول يمني يكشف موعد افتتاح مطار الريان في حضرموت وسبب تأخر افتتاحه

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالعاصمة المؤقتة عدن، صالح سليم بن نهيد، عن موعد افتتاح مطار الريان الدولي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن.

وقال بن نهيد، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “إن إعادة افتتاح مطار الريان بالمكلا ستكون في نهاية شهر فبراير / شباط الجاري، أو مطلع الشهر القادم على أكثر تقدير”.

وأضاف أن المطار بات جاهزًا للافتتاح بعد استكمال عمليات إعادة تأهيله، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَ إلا وصول بعض الأجهزة لتدشين العمل في المطار.

وعن هذه الأجهزة، أوضح بن نهيد أنها تخص الاتصالات وأجهزة الأرصاد، لافتًا إلى أن هذه الأجهزة ستصل من دولة الإمارات العربية المتحدة التي دعمت تجهيز المطار وصالاته.